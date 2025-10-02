شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر الاستثمار.. المشاريع العملاقة تبرز الثقافة السعودية عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، انعقاد جلسة حوارية بعنوان «المشاريع السعودية العملاقة - إبراز الثقافة للعالم»، وشارك فيها كل من مايكل دايك الرئيس التنفيذي لشركة المربع الجديد، وريان فايز نائب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات الثقافية والتنموية.

وخلال الجلسة أكد ريان فايز أن نيوم ليست مجرد مشروع تطوير عقاري، وإنما مشروع شامل يقوم على منظومة متكاملة، إذ حدد 15 قطاعا اقتصاديا رئيسا، بينها الثقافة والتراث بوصفهما عنصرين جوهريين في بناء المنظومة الاقتصادية للمشروع، وأكد أن الثقافة محرك أساسي لجذب المواهب والاستثمارات وتعزيز جودة الحياة، مستعرضا أبرز المبادرات الثقافية في نيوم، منها برنامج الإقامة الفنية، وبرنامج القيادة الثقافية، فضلا عن استضافة إنتاجات سينمائية عالمية.

من جانبه أوضح مايكل دايك أن مشروع المربع الجديد في قلب الرياض يستلهم من تاريخ قصر المربع، ويعيد صياغته بهوية معمارية عصرية، ويربط الماضي بالحاضر والمستقبل من خلال مساحات حضرية جديدة، تتضمن مناطق خضراء ومرافق ثقافية وتعليمية مبتكرة، وبين أن المكعب الذي يعد أكبر مبنى في العالم سيكون القلب النابض للمشروع، ويشكل تجربة غامرة تعتمد على تقنيات متقدمة كالذكاء الاصطناعي والهولوغرام، بما يجعله وجهة عالمية متميزة.

وتطرقت الجلسة إلى أهمية توظيف الأصول الثقافية والتراثية في تعزيز السردية الوطنية وجذب المستثمرين، إذ أشار فايز إلى اكتشافات أثرية بارزة في نيوم، مثل حضارة «مصيون» وطريق الأنباط، التي تشكل روافد غنية لإحياء الماضي وربطه برؤية المستقبل.