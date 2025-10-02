شكرا لقرائتكم خبر هيئة العلا تبرز ريادتها في صون التراث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا في «أسبوع الترميم الدولي» الذي تنظمه هيئة التراث بوزارة الثقافة في حي جاكس بالدرعية بمدينة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2025 م، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التراث والجهات الأكاديمية والطلاب، إلى جانب الزوار والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.

وتهدف مشاركة الهيئة إلى إبراز الإرث الثقافي والتاريخي العريق لمحافظة العلا، وتسليط الضوء على مشروعات الترميم والحفظ التي تنفذها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي العام حول أهمية صون التراث، ويعزز دور العلا كمختبر عالمي مفتوح للبحث والاكتشاف والحفاظ على الموروث.

ويتضمن جناح الهيئة الملكية بمحافظة العلا عروضا تفاعلية لمجموعة من المواقع الأثرية البارزة في العلا، إضافة إلى إبراز مبادرات الترميم الجارية، ومحتوى بصري وقصصي يعكس ريادتها في هذا المجال.

وتشارك الهيئة أيضا في عدد من الجلسات النقاشية المتخصصة، من بينها جلسة بعنوان: «المنهجيات المستدامة للترميم»، بمشاركة خبراء دوليين، بما يرسخ تبادل المعرفة ويوفر فرصا أوسع للتعاون والابتكار.

ويؤكد حضور العلا في هذا الحدث الدولي البارز التزام الهيئة الملكية بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال جعل التراث ركيزة للتنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المملكة منصة مؤثرة في مجال صون التراث الثقافي على المستويين الإقليمي والعالمي.