شكرا لقرائتكم خبر عن ”اليوم“ ترصد أسعار باقات حجاج الداخل لحج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل



وتوفر الباقة أيضًا خدمة النظافة وحمل الأمتعة وخدمة الانترنت «Wi - Fi» وخدمة العملاء، والإرشاد الديني والتفويج والحلاقة وخدمة الكراسي المتحركة لكبار السن، ومطابخ مكونة من ثلاثة أدوار، أما الإعاشة فستشمل وجبة يوميًا من المأكولات الخفيفة والقهوة

خدمات لذوي الإعاقة

كما ستكون الباقة 2 بسعر الباقة الأساسي «5,792» ريال، وسيحوي المخيم على مجمع لدورات المياه، ودورة مياه مجهزة لذوي الإعاقة، وصالات مفتوحة من الخيام مسورة بالجبس البورد، ونظام كاميرات مراقبة وحراسات أمنية، وعيادة طبية مجهزة.

خدمة النظافة وحمل الأمتعة، وخدمة الانترنت «Wi - Fi» وخدمة العملاء، والإرشاد الديني والتفويج وخدمة الكراسي المتحركة لكبار السن وخدمة الحلاقة والتقصير، وستشمل الاعاشة فيها على وجبة يومًيا على المأكولات الخفيفة والقهوة السعودية والتمر خدمة الإعاشة لمدة خمسة أيام على شكل بوفيه. المشروبات «الساخنة والباردة» على مدار الساعة ووجبات الافطار والغداء والعشاء متنوعة مع قائمة متنوعة من الحلويات والفواكه، إضافة للمشروبات الغازية والألبان والعصائر، مع اضافة اسعار النقل إلى الباقة بحسب موقع المخيم.

وستكون تسعيرة باقة 3 الخاصة بالابراج «6215» ريال وستشمل مجمع لدورات المياه، ودورة مياه مجهزة لذوي الإعاقة وعيادة طبية مجهزة وخدمة الانترنت «Wi - Fi»، وخدمة العملاء، والإرشاد الديني والتفويج خدمة الكراس ي المتحركة لكبار السن، وخدمة الحلاقة والتقصير، مع مصاعد كهربائية وجلسات خارجية.



أما الاعاشة فستكون وجبات متنوعة في الإفطار والغداء والعشاء وستضاف إلى سعر الباقة خدمات التنقل خلال فترة التواجد في المشاعر المقدسة. الباقة الاقتصادية

اما الباقة الاقتصادية فستكون تسعيرتها «3245» ريال.

وكشف برامج الباقات لحجاج الداخل عن اسعار خدمات نقل الحجاج عن الاتي:

- النقل داخل مكة المكرمة من والى نقاط التجمع: 160 ريال.

- النقل داخل المشاعر المقدسة لغير المشمولين بالقطار: 440 ريال.

- النقل داخل المشاعر المقدسة بالقطار: 250 ريال.

- النقل مابين المدن يبدأ ب 160 ريال وينتهي بسعر 1200 للمدن التي تقع على بعد 1000 كم وأكثر.

- وستشمل تسعيرة النقل الجوي: خدمة الطيران + النقل من «المطار - منى - المطار» + شاملة تكاليف نقل الحجاج من المطار للمشاعر المقدسة والعودة إلى المطار عند المغادرة : 2400 ريال. الدمام - شريف احمد - علمت ”اليوم“ من مصادر مطلعة برامج باقات حجاج الداخل عبر 4 فئات حيث ستكون سعر باقة 1 بسعر «5,274» ريال وستشمل مخيمات مطورة مزودة بالتكييف ومقاومة للعوامل المناخية عوازل حرارية للأسقف، وغرف مغلقة بالإضافة إلى مجمع لدورات المياه، ودورة مياه مجهزة لذوي الإعاقة، نظام كاميرات مراقبة وحراسات أمنية وعيادة طبية مجهزة.وتوفر الباقة أيضًا خدمة النظافة وحمل الأمتعة وخدمة الانترنت «Wi - Fi» وخدمة العملاء، والإرشاد الديني والتفويج والحلاقة وخدمة الكراسي المتحركة لكبار السن، ومطابخ مكونة من ثلاثة أدوار، أما الإعاشة فستشمل وجبة يوميًا من المأكولات الخفيفة والقهوة السعودية والتمر، وخدمة الإعاشة لمدة خمسة أيام على شكل بوفيه وستحوي المشروبات «الساخنة والباردة» على مدار الساعة مع قائمة متنوعة في وجبة الإفطار وفي وجبتي الغداء والعشاء - وتنوع في قائمة الحلويات والفواكه، إضافة للمشروبات الغازية والألبان والعصائر وستضاف اليها اسعار النقل وفقاً لموقع المخيم.كما ستكون الباقة 2 بسعر الباقة الأساسي «5,792» ريال، وسيحوي المخيم على مجمع لدورات المياه، ودورة مياه مجهزة لذوي الإعاقة، وصالات مفتوحة من الخيام مسورة بالجبس البورد، ونظام كاميرات مراقبة وحراسات أمنية، وعيادة طبية مجهزة.خدمة النظافة وحمل الأمتعة، وخدمة الانترنت «Wi - Fi» وخدمة العملاء، والإرشاد الديني والتفويج وخدمة الكراسي المتحركة لكبار السن وخدمة الحلاقة والتقصير، وستشمل الاعاشة فيها على وجبة يومًيا على المأكولات الخفيفة والقهوة السعودية والتمر خدمة الإعاشة لمدة خمسة أيام على شكل بوفيه. المشروبات «الساخنة والباردة» على مدار الساعة ووجبات الافطار والغداء والعشاء متنوعة مع قائمة متنوعة من الحلويات والفواكه، إضافة للمشروبات الغازية والألبان والعصائر، مع اضافة اسعار النقل إلى الباقة بحسب موقع المخيم.وستكون تسعيرة باقة 3 الخاصة بالابراج «6215» ريال وستشمل مجمع لدورات المياه، ودورة مياه مجهزة لذوي الإعاقة وعيادة طبية مجهزة وخدمة الانترنت «Wi - Fi»، وخدمة العملاء، والإرشاد الديني والتفويج خدمة الكراس ي المتحركة لكبار السن، وخدمة الحلاقة والتقصير، مع مصاعد كهربائية وجلسات خارجية.أما الاعاشة فستكون وجبات متنوعة في الإفطار والغداء والعشاء وستضاف إلى سعر الباقة خدمات التنقل خلال فترة التواجد في المشاعر المقدسة.اما الباقة الاقتصادية فستكون تسعيرتها «3245» ريال.وكشف برامج الباقات لحجاج الداخل عن اسعار خدمات نقل الحجاج عن الاتي:- النقل داخل مكة المكرمة من والى نقاط التجمع: 160 ريال.- النقل داخل المشاعر المقدسة لغير المشمولين بالقطار: 440 ريال.- النقل داخل المشاعر المقدسة بالقطار: 250 ريال.- النقل مابين المدن يبدأ ب 160 ريال وينتهي بسعر 1200 للمدن التي تقع على بعد 1000 كم وأكثر.- وستشمل تسعيرة النقل الجوي: خدمة الطيران + النقل من «المطار - منى - المطار» + شاملة تكاليف نقل الحجاج من المطار للمشاعر المقدسة والعودة إلى المطار عند المغادرة : 2400 ريال.