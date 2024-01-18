تراند اليوم : إسرائيل تسحب آلاف الجنود من غزة.. وصحيفة أمريكية تكشف السبب

صحيفة الخليج 365: ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم، أن إسرائيل سحبت الآلاف من جنودها من غزة بعد "ضغوط" من الولايات المتحدة، للانتقال إلى مرحلة أقل حدة وأكثر دقة في حربها ضد حماس.

وقالت الصحيفة أن هذه الخطوة أثارت مخاوف بعض المسؤولين الإسرائيليين، على اعتبار أن الانسحاب سيقوض الهدف الاستراتيجي المتمثل في القضاء على حركة حماس، مما قد يعرض البلاد لهجمات جديدة أخرى.

وأشارت إلى أن القرار بسحب إحدى الفرق الإسرائيلية الأربعة في غزة يمنح إسرائيل إمكانية نشر قواتها في بؤر التوتر الأخرى، مثل الضفة الغربية والحدود مع لبنان.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، قال أن إسرائيل لديها حاليا 3 فرق تقاتل في غزة، واحدة شمالا والثانية في وسطها والثالثة في جنوبها، مشيرا إلى أن الفرقة الرابعة "36" تم سحبها للراحة والتدريب. مضيفا أن الانتشار الكبير حاليا يتم في معقل حماس الجنوبي، في مدينة خانيونس.