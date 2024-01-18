شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع وحجة والمهرة.. "الملك سلمان" للإغاثة يواصل أعماله الإنسانية في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3 آلاف كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع، استفاد منها 18 ألف فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.واستفاد من العيادات 472 فردًا خلال شهر ديسمبر الماضي، وراجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 166 مستفيدًا، وقسم الطوارئ 166 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 103 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 35 مريضًا، كما راجع قسم التوعية والتثقيف شخصان.وفي مجال الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 102 مريض، فيما صُرفت الأدوية لـ451 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 166 فردًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.كما اطّلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على سير المرحلة الثالثة من مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في محافظة المهرة، ومدى الالتزام بمعايير المركز في تخزين وتوزيع المساعدات الغذائية.واستمع من المستفيدين عن مستوى رضاهم عن سلاسة عملية التوزيع.ويستهدف المشروع 9 محافظات يمنية، ويتضمن توزيع 26.544 سلة غذائية بشكل دوري كل شهرين، إضافة إلى التوزيع في حالات الطوارئ.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف محافظات ومناطق اليمن.