ظهور الأمير ويليام خلال قيادته لـ"سكوتر" بلقائه مع يوجين ليفي

لقاء الأمير ويليام مع يوجين ليفي

الأمير ويليام واعتياده استخدام الـ"سكوتر"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - خلال ظهورفي برنامج "المسافر المتردد" من تقديم الفنان، وصل أمير ويلز إلى اللقاء مع المضيف، وهو يقود دراجته الكهربائية "سكوتر".ويعد استخدام الـ"سكوتر" هو أفضل طريقة للتنقل لـ الأمير ويليام حول أراضي قلعة وندسور، وخلال اللقاء قال يوجين ليفي "التنقل هنا مريحٌ جداً، إنه ممتعٌ جداً".ومن المُنتظر أن يظهر الأمير ويليام في لقاءٍ تلفزيوني نادر كأحد ضيوف يوجين ليفي في إحدى حلقات المسافر المتردد -The Reluctant Traveler، وتأتي الحلقة بعنوان "عيش الحياة الملكية في المملكة المتحدة - Living the Royal Life in the UK"، ومن خلاله يتحدث أمير ويلز عن إحدى أصعب السنوات التي مرت بها عائلته.يُمكنكم قراءة:ومن المُقرر أن يتم إذاعة اللقاء يوم غد 3 أكتوبر، ومن خلال مقطع فيديو جديد من حلقة مسلسل "المسافر المتردد" ظهر الفنان يوجين ليفي، وهو يصل إلى المملكة المتحدة، ويتجول في لندن، ويكشف عن تلقيه دعوة ملكية من الأمير ويليام لزيارته في قلعة وندسور.وهناك التقى بولي العهد البريطاني، وتجول الثنائي في أرجاء القصر برفقة "أورلا"، وهي الكلبة التي يملكها الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.يُذكر أن من المعروف عن الأمير ويليام أنه صديق للبيئة، ودوماً ما يُدافع عنها، ومناشداته الدائمة نحو بيئة أنقى خالية من التلوث، وخلال مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي في يوليو الماضي ظهر الأمير ويليام البالغ من العمر 42 عاماً، وهو يتجول في المقر الملكي بقلعة وندسور على دراجته الكهربائية "سكوتر كهربائي"، حيث تم تصوير الملك المستقبلي وهو يرتدي سترة زرقاء فوق قميص بياقة بيضاء وبنطلون أسود ونظارة شمسية، وكان يبدو بسيطاً أثناء تجوله عبر أراضي القلعة.واستخدام الأمير ويليام السكوتر ليس المرة الأولى التي يتصدر فيها سكوتر الأمير عناوين الأخبار، ففي العام الماضي أفادت المواقع الإخبارية أن أمير ويلز يستخدم سكوتر كهربائياً للتنقل في ملكية وندسور بشكل أكثر كفاءة، حيث يسمح له السكوتر بتسريع تنقله الذي يستغرق 10 دقائق من آديليد كوتيدج Adelaide Cottage، حيث يعيش مع كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة، إلى قلعة وندسور لزيارة والده الملك تشارلز.

