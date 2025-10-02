جوليا روبرتس تعبر عن حبها لـ شكسبير بإطلالتها الخاصة

جوليا روبرتس والاحتفاء بفريق عمل فيلمها الجديد بطريقة مُميزة

جوليا روبرتس ومُشاركتها في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 08:04 مساءً - تألقت النجمة العالميةبإطلالتها الفريدة التي عبرت من خلالها عن حبها للشاعر الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير وإشادتها بمخرج أحدث أفلامها "بعد الصيد - After the Hunt" لوكا غوادانيينو.وقد ارتدت النجمة العالمية جوليا روبرتس، البالغة من العمر 57 عاماً، معطفاً أسودَ مُزيناً بصورة للشاعر الإنجليزي ويليام شكسبير خلال تجوالها في مدينة نيويورك أمس الأربعاء.وأكملت إطلالتها بارتداء فستان صوف مُزين بوجه المخرج غوادانيينو، وجوارب سوداء وحذاء بكعب عالٍ مدبب من الجلد الأسود اللامع. وأكملت إطلالتها المميزة بحقيبة يد سوداء ونظارة شمسية بإطار سميك، وشعر بلون الكستنائي مُصففاً لأعلى.يُمكنكم قراءة:وقد تمت مُشاهدة النجمة جوليا روبرتس بإطلالتها الفريدة قبل ظهورها في برنامج "ذا ليت شو" مع ستيفن كولبير، كما كانت قد تألقت في العديد من الإطلالات التي تُظهر وجهَي المخرج المرشح لجائزة الأوسكار وزميلها في فيلم "After the Hunt" أندرو غارفيلد.ودوماً ما تُحافظ النجمة العالمية جوليا روبرتس على إطلالاتها المُميزة حيث قالت خلال مقابلة مع فريق عمل فيلم "After the Hunt" يوم الثلاثاء الماضي، بأنها لا تزال تحتفظ بالبدلة التي ارتدتها عام 1990بحفل غولدن غلوب في خزانتها، وقالت إن ابنها هنري، البالغ من العمر 18 عاماً من زوجها داني مودر "ارتدى البدلة في اليوم السابق". — People (@people)وكانت قد شاركت النجمة العالمية جوليا روبرتس بالدورة الـ82 من، وذلك من خلال فيلمها الجديد After the Hunt للمخرج الإيطالي لوكا غوادانينو، وقد شاركت في مؤتمر صحفي شارك به صناع ونجوم الفيلم في أغسطس الماضي.وتُعَدُّ مُشاركة جوليا روبرتس بمهرجان فينيسيا السينمائي حدثاً تاريخياً، حيث لم يسبق لها المشاركة أو حتى الظهور كضيفة شرف في أي من دوراته السابقة. وجاء ظهورها الأول وسط قائمة حافلة بالنجوم تضم جورج كلوني، إيما ستون، وكيت بلانشيت؛ ما جعل الدورة الـ82 من المهرجان من أكثر الدورات بريقاً في السنوات الأخيرة.

