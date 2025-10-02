مسرحية “RoseMary” تطرق أبواب الواقع اللبناني بالكوميديا السوداء

اجتمع أهل الإعلام والفن في فندق روتانا جيفينور لحضور المؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق مسرحية “RoseMary”، التي ستنطلق عروضها على خشبة مسرح المونو ابتداءً من الخامس من تشرين الثاني ٢٠٢٥، من إنتاج “مسرح شغل بيت”.

“روز ماري” هي كوميديا سوداء من تأليف إيلي مكرزل، إخراج شادي الهبر، وبطولة بياريت قطريب ومايا يمّين. العمل يجمع بين العمق الإنساني والطرح الجريء لقضايا اجتماعية معاصرة، في قالب درامي – كوميدي يلامس تناقضات الواقع اللبناني. وقد أدار المؤتمر الإعلامي أندريه داغر.

فريق العمل عبّر عن حماسه الكبير، مؤكداً أن “RoseMary” ليست عرضاً ترفيهياً عابراً، بل مساحة للتفكير والنقاش حول تجارب حياتية يعيشها الكثيرون. المخرج شادي الهبر شدّد على أهمية الإنتاجات المستقلة ودور “مسرح شغل بيت” في إبقاء الحركة المسرحية حيّة رغم التحديات.

الكاتب إيلي مكرزل أوضح أن النص مستوحى من وقائع واقعية، قائلاً: “الكوميديا السوداء هي المرآة الأصدق لواقع يمتزج فيه الوجع بالسخرية”. أما بياريت قطريب فاعتبرت عودتها إلى المسرح فرصة لأداء دور استثنائي مليء بالتناقضات، في حين وصفت مايا يمّين مشاركتها بأنها “رحلة داخل النفس البشرية بكل وجوهها”.

المؤتمر اختتم بنقاشات حول دور “RoseMary” في إعادة المسرح إلى صدارة المشهد الثقافي اللبناني، عبر عمل يجمع بين المتعة الفنية وعمق الطرح.

العروض تنطلق في الخامس من تشرين الثاني ٢٠٢٥ على خشبة مسرح المونو – بيروت. البطاقات متوفرة في جميع فروع مكتبة أنطوان وعلى باب المسرح.