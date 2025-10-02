حنان مطاوع تعلن رفضها القاطع لاستخدام صورتها ووالدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 08:04 مساءً - أعربت الفنانة حنان مطاوع عن استيائها ورفضها التام لاستخدام صورتها أو صورة والدها الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع في أي محتوى يُصنع بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأكدت حنان مطاوع أنه لابد من الرجوع إليها وعدم استخدام أي شخص لصورها أو صورة والدها دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة، قائلة:"صحيت من كام يوم على فيديو إنساني تم استخدامي فيه أنا ومجموعة من زملائي بالـ AI، وإحنا في لحظات مؤثرة مع أبي الله يرحمه، ومع أهالي زملائي المتوفين الله يرحمهم جميعًا، في فيديو مؤثر، وكان أهلنا بيبعتولنا رسالة من العالم الآخر. ماعنديش شك في نية صانع المحتوى، ولكن..."

وتابعت:"هل من حق أي حد إنه يستخدم صورتي وهيئتي وصورة بابا دون الرجوع لي؟ زمان لما كانوا بيحبوا يستخدموا أصواتنا أو صورنا حتى في الكرتون كان بيتم التعاقد معنا."

واستكملت: "هل عادي إني أصحى في يوم ألاقي نفسي في فيلم ضد قناعاتي؟ ما هو طالما عادي إنه يتم استخدامي دون علمي أو الرجوع لي في فيديو إنساني مؤثر، يبقى ينفع برضه استخدامي دون علمي في أي شيء آخر."

واستطردت: "ينفع برضه استخدامي دون علمي في أي شيء آخر.. جميل إننا نستخدم التكنولوجيا في فايدة الناس، لكن أعتقد اللي ابتدى يحصل هو سرقة وانتهاك حقوق وسلب حقي حتى في الموافقة أو الرفض. النهارده بشكل إنساني، الله أعلم بكره حيبقى إزاي."

واختتمت حنان مطاوع تصريحاتها قائلة: "الخلاصة.. أرفض وبشكل قاطع وضع شكلي أو صورتي أو صوتي، أو وضع صورة أبي الله يرحمه وصوته، أو صورة أو صوت أمي ربنا يطول عمرها ويمنحها البركة والصحة، في أي عمل فني أو إعلامي أو صحفي دون الرجوع لي والموافقة كتابيًا عليه. وشكرًا وأسف على الإطالة."

حنان مطاوع تعود لدراما رمضان 2026

وسبق أن كشفت الفنانة حنان مطاوع عن عودتها إلى دراما رمضان مجددا بعد غياب دام عامين.

وأكدت حنان أنها ستعود في موسم مسلسلات رمضان 2026 بمسلسل جديد ولكنها فضلت تأجيل الكشف عن تفاصيله قائلة خلال لقائها مع «عرب وود»: « عندي إن شاء الله مسلسل في رمضان بس هكشف عنه كمان شوية» كما عبرت عن سعادتها بتمثيل فيلم «هابي بيرث داي» لمصر في جائزة الاوسكار.

وأوضحت قائلة: «هابي بيرث داي الفيلم اللي هيمثل إن شاء الله مصر في الاوسكار أفضل فيلم أجنبي.. إحنا خدنا 3 جوائز مهمين جدا في مهرجان ترايبيكا وعندي فيلم هيروشيما مع أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أيمن بهجت قمر».

الفيلم تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر في أولى أعمالهما المشتركة بعد نجاحهما في المسلسل العالمي "MoonKnight"، والعمل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، حنان يوسف، حنان مطاوع، والطفلة خديجة.

ويروي الفيلم قصة إنسانية عاشتها مخرجة العمل في طفولتها وتستعرض براءة الطفولة وسط تعقيدات المجتمع الحديث، حيث تدور الأحداث حول الطفلة "توحة"، وهي خادمة تبلغ من العمر ثماني سنوات، تبذل مجهوداً استثنائياً لضمان نجاح حفل يوم ميلاد "نيللي"، ابنة مخدوميها الأثرياء، ومن خلال هذه القصة الإنسانية، يسلط الفيلم الضوء على الفوارق الطبقية في المجتمع المصري المعاصر، بأسلوب مؤثر وبسيط.

حنان مطاوع تعود للمسرح بعد غياب 10 سنوات

كما تعود الفنانة حنان مطاوع إلى خشبة المسرح بعد غياب دام نحو 10 أعوام، وذلك منذ قدمت مسرحية "أنا الرئيس" مع الفنان سامح حسين، عام 2015 تقريبًا، حيث ستُقدم مسرحية جديدة بعنوان "حتشبسوت.. العرش والحب"، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج أيمن مصطفى، وذلك على المسرح القومي، ومن المُقرر الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الفترة المُقبلة، لاسيما وأنه ينتمي إلى العروض المسرحية الضخمة، التي تتطلب تجهيزات خاصة، وجهودًا كثيفة من فريق العمل، على مستوى التمثيل، والديكور، والإضاءة.

مسلسل "حياة أو موت"

أما على مستوى الدراما التلفزيونية، تترقب حنان مطاوع إطلاق مسلسل "حياة أو موت" الذي كان مُقررًا عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2025، إلا أنه تأجل بشكلٍ مفاجئ رغم أنه كان جاهزًا للعرض منذ شهر، إلى أن تقرر إطلاقه في الـ"أوف سيزون"، وهو مكوّن من 15 حلقة فقط، ويشارك في البطولة رنا رئيس، محمد علي رزق، أحمد الرافعي، سلوى عثمان وآخرون، والعمل من إخراج هاني حمدي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.

وتُجسد حنان مطاوع خلال الأحداث شخصية دكتورة تُدعى "حياة" تعيش حياة مستقرة مع زوجها "زياد الشامي" صاحب شركة استيراد أجهزة إلكترونية، ولكن في لحظة تتعرض لحادث ينتهي باغتيال زوجها، ورصاصة تفقدها بصرها في حضور شقيقتها الصغرى "ماسة" والتي تُجسد شخصيتها رنا رئيس، ويؤثر هذا الحادث على شخصية "الدكتورة حياة"، لاسيما فيما يتعلق بالتركيبة النفسية للشخصية، لتعيش حياة متخبطة تؤدي إلى أزمة كبرى، وذلك في إطار مليء بالإثارة والتشويق والغموض.

