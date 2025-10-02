ديوكوفيتش يندد بعدم اتحاد اللاعبين "بما فيه الكفاية" بشأن روزنامة كرة المضرب

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي : ندد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا سابقا، الخميس بعدم اتحاد لاعبي كرة المضرب بما فيه الكفاية لإعادة تنظيم الروزنامة، مؤكدا على أن الحديث عن هذه المسألة مستمر منذ ما يقارب 15 عاما.

وعاد العدد الهائل من الدورات التي يخوضها لاعبو كرة المضرب إلى دائرة الضوء هذا الأسبوع بعد انسحاب الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الأول عالميا، من دورة شنغهاي للماسترز الألف نقطة للراحة، وغياب العديد منهم عن دورة الصين بسبب الإصابات.

وانتقد ألكاراس والأميركية كوكو غوف والبولندية إيغا شفيونتيك بشدة جدول منافسات كرة المضرب هذا الأسبوع، وعدد الدورات التي يشاركون فيها.

وفي حديثه في شنغهاي، حيث خسر ديوكوفيتش في نهائي العام الماضي أمام الإيطالي يانيك سينر، قال الفائز بـ 24 لقبا كبيرا في بطولات الغراند سلام إن الأمر "معقد للغاية"، وإن شكاوى مماثلة استمرت لسنوات، ولكن من دون جدوى.

وأضاف ديوكوفيتش البالغ 38 عاما "قبل أكثر من 15 عاما، كنت أتحدث عن حاجتنا إلى التكاتف وإعادة تنظيم الروزنامة".

وتابع "إنها رياضة فردية... في نهاية المطاف، لا يزال بإمكانك اتخاذ القرارات" و"هناك أشخاص لا يرغبون في تغيير الأمور في رياضتنا للأفضل... عندما يتعلق الأمر برفاهية اللاعبين".

وشدد على أن اللاعبين "ما زالوا غير متحدين بما فيه الكفاية"، أو "لم يستثمروا ما يكفي من الوقت والطاقة في محاولة إحداث التغيير".

واستطرد قائلا "أنت بحاجة إلى كبار اللاعبين، على وجه الخصوص، للجلوس والتشمير عن سواعدهم والتعبير عن الاهتمام".

ويستهل ديوكوفيتش مشواره في شنغهاي الجمعة بمواجهة الكرواتي مارين سيليتش، المصنف 94.