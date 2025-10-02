لبنان - شهيد ومصابون بقصف مركبة في بلدة كفرا

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد لبناني وأُصيب آخرون، مساء الأربعاء 1 أكتوبر 2025 ، بقصف شنّته مسيّرة إسرائيلية، استهدف مركبة في كفرا، جنوبيّ لبنان، في استمرار لخروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، إن "الجيش تمكن قبل وقت قصير، من القضاء على عنصر من حزب الله في قرية كفرا، جنوبي لبنان".

وأكّدت وكالة الأنباء اللبنانية "سقوط إصابات بمسيرة معادية، استهدفت سيارة رباعية الدفاع من نوع ’رانج روفر’ في بلدة كفرا"، قبل أن تشير بعد وقت وجيز إلى "ارتقاء شهيد في الغارة التي استهدفت سيارة رباعية الدفع في بلدة كفرا".

وأفادت مصادر محلية باستشهاد شخص، وإصابة 5 آخرين بقصف مُسيّرة إسرائيلية للمركبة.

