أمير قطر وترامب يناقشان خطة إنهاء حرب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - ناقش أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، مساء الاربعاء 1 اكتوبر 2025 ، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستجدات بشأن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الزعيمين ، حيث جدد أمير قطر التأكيد على دعم دولة قطر لجهود إحلال السلام، معبرا عن ثقته في قدرة الدول الداعمة لخطة ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، للوصول إلى تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وتصون حقوق الشعب الفلسطيني.

كما جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين في مختلف مجالات الشراكة والتعاون الثنائي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

