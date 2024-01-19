تراند اليوم : الدولار يقفز لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه المصري في السوق السوداء.. والكشف عن سعره!

صحيفة الخليج 365: سجل الجنيه المصري هبوطا جديدا أمام الدولار بالسوق الموازية بمتوسط جنيه واحد يوميا على مدى الخمسة أيام الماضية ليبلغ 60 جنيها مقابل الدولار يوم الخميس.

وقال مستورد يعمل في قطاع الأجهزة المنزلية، أن هناك شحا في الدولار رغم وجود أزمات في سلاسل التوريد، وهو ما يضغط على الجنيه في السوق غير الرسمية.

وأضاف "الأجهزة المنزلية عليها إقبال كبير من حائزي السيولة منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب تخزينها للاستفادة من تضخم أسعارها نظرا لارتفاع الدولار".

وتابع: "ارتفع سعر الدولار بالسوق الموازية بسبب عدم توافر الكميات اللازمة لتنفيذ تعاقدات المستوردين في كثير من القطاعات".