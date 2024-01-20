تراند اليوم : "من شابه أباه فما ظلم".. شاهد: نجل كريستيانو يطير في الهواء ويسجل هدفا رائعا لفريق أكاديمية النصر

صحيفة الخليج 365: نشر نادي النصر مقطع فيديو ظهر فيه نجل كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو جونيور، يطير في الهواء ويسجل هدفا رائعا لفريق أكاديمية النصر.

لاعب محترف

ويواصل اللاعب البالغ من العمر 13 عامًا تطوره ضمن فريق الشباب في المنتخب السعودي كي يصبح لاعبا محترفا.

مانشستر يونايتد ويوفنتوس

وسبق لرونالدو جونيور أن لعب دور البطولة في فرق الأكاديمية في مانشستر يونايتد ويوفنتوس، حيث دفعه انتقال والده إلى النصر في عام 2022 إلى تبديل النادي مرة أخرى.

أهداف رونالدو

وكان النصر أجرى مقارنات بين أحد أهداف رونالدو الأخيرة ورأسية ابنه التي تركت الشباك منتفخة.