شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الدوري للسيارات: خلل تقني يعطل الربط مع المرور ووصول رسائل الفحص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت إدارة الفحص الدوري للسيارات، اليوم السبت، بوجود خلل تقني مفاجئ أدى إلى تعثر عمليات ترحيل بيانات المركبات للمرور "الربط" وكذلك وصول الرسائل النصية بشهادة الفحص للعملاء.

أوضحت الإدارة أن الخلل خارج عن إرادتها وسيطرتها، مشيرة إلى أنه يتم حالياً متابعة الأمر وسيتم الربط وإرسال الرسائل النصية تلقائياً في أقرب وقت.

وقدمت الإدارة اعتذارها للعملاء المتأثرين بهذا الخلل، مقدمة شكرها لتفهمهم.