شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على عسير ونجران والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

هطلت اليوم، أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على مدينة أبها ومحافظات ظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع بمنطقة عسير.وسالت على إثرها الأودية والشعاب. نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش.وبيّن المركز أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.كما هطلت الليلة الماضية أمطار متفرقة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان وعدداً من القرى المجاورة لها.