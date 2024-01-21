تراند اليوم : ما رأيكم أن تصبح الإجازة الأسبوعية " السبت والأحد" بدلا من الجمعة والسبت ؟

صحيفة الخليج 365: تصدر منصة "إكس" في المملكة خلال الساعات الأخيرة سؤالا مفاده"ما رأيكم أن تصبح الإجازة الأسبوعية السبت والأحد بدلا من الجمعة والسبت؟، وذلك لاستطلاع رأي المواطنين بشأن تغيير موعد الإجازة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع استطلاع الرأي، ‏وعلق مغرد قائلا: "لو قلت الإجازة الجمعة مع السبت والأحد كان أفضل لأن يوم الجمعة يوم مقدس عند المسلمين وخاصة السعوديين".

وتابع مغرد: "ياليت الإجازة تتعدل إلى السبت والأحد مثلنا مثل العالم، وش فيه دوام الجمعة مامثله نطلع قبل الصلاة ومعنا الويكند إلى الأحد".

وأضاف مغرد: "لا يوجد داعٍ لتغيير نظام الإجازة الأسبوعية لعدم وجود أي تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني كما أن تغيير الإجازة سيحدث إرباكاً وتشتتاً في العمل وسيزيد من عملية التسيب وقلة الإنتاجية".