شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة بأن نهاية شهر رجب الحالي لعام 1445، هو آخر موعد لاستقبال طلبات تصريح إسكان الحجاج الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج بالمدينة المنورة.
ودعت اللجنة مُلّاك المنازل الراغبين بالحصول على التصريح إلى سرعة مراجعة اللجنة والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوب توفرها لاستكمال إجراءات إصدار التصاريح.
This is a Twitter Status |
تعلن لجنة This is a Twitter Status في
This is a Twitter Status بأن نهاية شهر
رجب لعام 1445هـ هو آخر موعد
لاستقبال طلبات تصريح إسكان الحجاج. This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
ودعت اللجنة مُلّاك المنازل الراغبين بالحصول على التصريح إلى سرعة مراجعة اللجنة والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوب توفرها لاستكمال إجراءات إصدار التصاريح.
This is a Twitter Status |
تعلن لجنة This is a Twitter Status في
This is a Twitter Status بأن نهاية شهر
رجب لعام 1445هـ هو آخر موعد
لاستقبال طلبات تصريح إسكان الحجاج. This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
#المدينة_أمانة |— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) January 23, 2024
تعلن لجنة #إسكان_الحجاج في
#المدينة_المنورة بأن نهاية شهر
رجب لعام 1445هـ هو آخر موعد
لاستقبال طلبات تصريح إسكان الحجاج. pic.twitter.com/x0pu9y5kh9