الكشف عن آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة بأن نهاية شهر رجب الحالي لعام 1445، هو آخر موعد لاستقبال طلبات تصريح إسكان الحجاج الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج بالمدينة المنورة.ودعت اللجنة مُلّاك المنازل الراغبين بالحصول على التصريح إلى سرعة مراجعة اللجنة والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوب توفرها لاستكمال إجراءات إصدار التصاريح.This is a Twitter Status |تعلن لجنة ⁧This is a Twitter Status⁩ في⁧This is a Twitter Status⁩ بأن نهاية شهررجب لعام 1445هـ هو آخر موعدلاستقبال طلبات تصريح إسكان الحجاج. This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع