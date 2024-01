الكشف عن آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة المنورة

#المدينة_أمانة |

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة بأن نهاية شهر رجب الحالي لعام 1445، هو آخر موعد لاستقبال طلبات تصريح إسكان الحجاج الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج بالمدينة المنورة.ودعت اللجنة مُلّاك المنازل الراغبين بالحصول على التصريح إلى سرعة مراجعة اللجنة والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوب توفرها لاستكمال إجراءات إصدار التصاريح.