شكرا لقرائتكم خبر عن ”بيئي مسؤوليتي“.. 4 جهات تعزيز الوعي البيئي في جدة والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الوعي المجتمعي

الدمام - شريف احمد - دشن المهندس علاء النفيعي، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية، والمهندس وليد ال دغيس نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وأحمد الصفحي مدير إدارة تنمية المجتمع، ومها البقمي مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشريه والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، المعرض التوعوي البيئي ”بيئي مسؤوليتي“ والمقام لمدة ثلاثة أيام من 24 إلى 26 يناير في احدى المجمعات التجارية بجدة.وتتنوع الفعاليات والاركان التوعوية في المعرض الذي تنظمه لجنة المسؤولية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وتنفذه جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة، ويشارك به فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.ويأتي هذه المعرض بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بأهم قضايا البيئة الحديثة، ودعم جهود تحقيق الاستدامة البيئية بالمملكة، حيث ستقام أركان عن المحافظة على الماء، وعن اهمية زراعة النباتات، وتقليل النفايات، والرفق بالحيوان، والطاقة المتجددة، والسعودية الخضراء.واوضح المهندس وليد ال دغيس نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ان معرض ”بيئي مسؤوليتي“ هو احد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع اعتماد سلوكيات بيئية إيجابية في جميع جوانب الحياة، وتجنب الممارسات ذات الأثر السلبي على البيئة.من جهتها دعت جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة الجميع للاندماج والمشاركة الفعّالة في هذه الحملة التوعوية، سواءً عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الفعاليات المنظمة؛ لنشر رسالتها البيئية الرئيسية وتحفيز التغيير الإيجابي نحو تحسين البيئة المحيطة بنا.