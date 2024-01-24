"الصحة" تطمئن المواطنين والمقيمين بشأن ما تردّد عن مرض قادم باسم "X" وتؤكّد: لا يستدعي القلق

طمأنت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين في المملكة بشأن تصريحات منظمة الصحة العالمية خلال مشاركتها في منتدى دافوس 2024م الاقتصادي، عن مرض خطير قادم باسم "X"، قد يكون أكثر فتكًا من كورونا ، مبيّنة أنّ تصريحات المنظمة هي سيناريو افتراضي ومحاكاة افتراضية لما قد يحدث، وأن الأمر ليس خطيرًا بحجم السياق الذي ورد فيه.

ولفتت النظر إلى أن مثل هذا الخبر يتكرّر كل عام، وأن الصحة في ترقب دائم واستعداد تام للمجهول القادم.

وأوضحت "الصحة" أن ما تدعو له منظمة الصحة العالمية وما دعا إليه العلماء في العقود الماضية؛ يأتي لتحفيز الأنظمة الصحية والدول عمومًا لرفع قدراتها لرصد الأوبئة ومواجهتها، والتعامل معها بأقلّ قدر ممكن من الخسائر.