وزارة الصحة: تصريحات منظمة الصحة العالمية عن مرض X افتراضية ومحاكاة

طمأنت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين في المملكة، بشأن تصريحات منظمة الصحة العالمية عن مرض خطير قادم باسم X، قد يكون أكثر فتكاً من كورونا. وأوضحت الوزارة أن تصريحات المنظمة هي سيناريو افتراضي ومحاكاة افتراضية لما قد يحدث، وأن الأمر ليس خطيراً بحجم السياق الذي ورد فيه.

ولفتت الوزارة إلى أن مثل هذا الخبر يتكرر كل عام، وأنها في ترقب دائم واستعداد تام للمجهول القادم. وأوضحت الوزارة أن ما تدعوا له منظمة الصحة العالمية وما دعا إليه العلماء في العقود الماضية، يأتي لتحفيز الأنظمة الصحية والدول عموماً لرفع قدراتها لرصد الأوبئة ومواجهتها، والتعامل معها بأقل قدر ممكن من الخسائر.

وأضافت الوزارة أن الرسالة المتكررة بشكل سنوي هي أن البشر معرضون للأوبئة بشكل متكرر، وأن هذه الفيروسات والجراثيم موجودة في الطبيعة، ولأسباب لا يعلمها إلا الله، تتمكن من اختراق الحواجز الطبيعية وتصيب الإنسان. وتابعت الوزارة أن معظم الأوبئة لا تتحول إلى جوائح، وأن الجوائح العامة مثل كوفيد نادرة جداً. وأكدت الوزارة أنها في ترقب دائم للمجهول القادم، وأنه قدر الله.