مصرع سائق حافلة وإصابة 5 طالبات جامعيات في حادث مروع بتثليث

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 4:40 مساءً

خيمت حالة من الحزن بتثليث، إثر وفاة سائق حافلة وإصابة 5 طالبات، عقب حادث مروري وقع لهن أثناء توجههن من مركز الزرق إلى فرع الجامعة بتثليث. وأفادت المصادر وقوع حادث صباح اليوم على حافلة تقل خمس طالبات جامعة أثناء توجههن من مركز الزرق إلى محافظة تثليث، مما نتج عنه وفاة قائد الحافلة وإصابة طالبتين إصابة خطرة. وطالب الأهالي بفتح أقسام الكليات التي أغلقت سابقًا بفرع الجامعة بتثليث، مؤكدين أن أغلب الطالبات يتوجهن إلى بيشة كل صباح مع وجود بعض السائقين المتهورين يقودون بسرعة جنونية، مما يعرضهن للخطر. يشار إلى أن العديد من الطالبات بمحافظة تثليث والقرى التابعة لها يضطرون إلى قطع المسافات للذهاب إلى بيشة لعدم وجود أقسام عديدة بفرع الجامعة. "الخليج 365" حاولت من اليوم أخذ توضيح من المتحدث الرسمي لجامعة بيشة لكن لم يرد على الاستفسارات.

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