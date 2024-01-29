"جامعة بيشة " تعلق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنَت جامعة بيشة، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء في كليات الجامعة بمحافظتي النماص وبلقرن؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الجامعة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منظومة التعليم الإلكتروني البلاك بورد.

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