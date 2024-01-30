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تراند اليوم : بالفيديو.. سعود القحطاني يروي ما حدث بينه وبين فتاة خلال مباراة الهلال.. وردة فعل المنظمين عندما حضروا لإخراجه من الملعب

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صحيفة الخليج 365: كشف مشهور سناب شات ""، ما حدث بينه وبين فتاة تعمل "منظمة" خلال مباراة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي، في بطولة كأس موسم الرياض.

وقال القحطاني خلال ظهوره في مقطع فيديو، إنه كان يجلس على مقعده خلال مشاهدة مباراة الهلال، وجاءت له فتاة وطلبت منه رقم الكرسي، وعندما أظهره لها، طلبت من النزول لأسفل لإحضار الكود.

وتابع أنه رفض النزول والتحرك من مقعده، فقامت بإحضار بعض المنظمين لإخراجه وعندما شاهدوه قالوا لها: "هذا له شأن كبير!".

واختتم القحطاني حديثه: "بعد ما دخلت ناظرت لها قلت أكيد تفشلتي، والله إنك تفشلتي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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