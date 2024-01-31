السعودية | الشؤون الإسلامية تحدد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء بعموم مناطق المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في المصليات والجوامع في عموم مناطق المملكة, وذلك إنفاذاً لما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من إقامة الصلاة يوم الخميس القادم الموافق العشرين من شهر رجب من العام الجاري 1445هـ.

وأوضحت الوزارة عبر تعميم رسمي وجهته لجميع فروعها , بأنه تم اعتماد إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بـ ١٥ دقيقة وفقاً لتقويم أم القرى.

وقد دعت الجميع لأداء تلك السنة النبوية وأن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإحسان إلى عباده، والإكثار من نوافل الطاعات.