تراند اليوم : "برسوم رمزية ".. بريطانيا تعلن عن إجراءات جديدة على نظام "التأشيرة" للسعوديين .. وتكشف عن موعد العمل بها

صحيفة الخليج 365: أعلن نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ووزير الدولة البريطاني عن الإجراءات الجديدة لنظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا لتكون "تأشيرة ETA" بدلاً عن "تأشيرة EVW"، حيث تتميز التأشيرة الجديدة بمدة صلاحية تصل إلى سنتين، ودخول متعدد خلال فترة الصلاحية، بالإضافة إلى أن رسوم التأشيرة ستكون رمزية بقيمة 10 جنية استرليني، وأن العمل بها سيكون يوم 22 فبراير 2024م، فيما يمكن التقديم عليها بداية من تاريخ 1 فبراير 2024م، كما يمكن استخدامها لأغراض السياحة أو الأعمال أو الدراسة القصيرة أو العلاج.