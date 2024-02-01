القضاء التونسي يحكم بسجن "الغنوشي" 3 سنوات بتهمة تلقي تمويلاً أجنبياً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2024, 6:38 مساءً

أصدر القضاء التونسي، اليوم (الخميس)، حكماً بالسجن ثلاث سنوات على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة تلقي تمويلاً أجنبياً. وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أصدرت حكماً بسجن زعيم المعارضة ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل بتهمة تلقي تمويل أجنبي. وأضافت الوكالة أن المحكمة أصدرت حكماً مماثلاً على صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة. وكان "الغنوشي" سجيناً سياسياً وعاش خارج البلاد قبل ثورة 2011، وكان رئيساً للبرلمان منذ انتخابات 2019 حتى علق الرئيس قيس سعيّد عمل البرلمان في 2021. واعتقلت الشرطة أكثر من 20 شخصية سياسية، من بينهم "الغنوشي"، واتهمت بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة.

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