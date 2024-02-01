"الطريق إلى كوب 16".. المملكة تؤكد أهمية إيقاف تدهور الأراضي حول العالم

#المملكة توقع مع #الأمم_المتحدة اتفاقية تمهد الطريق لعقد الدورة الـ16 لمؤتمر أطراف الاتفاقية (COP 16) في #الرياض خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر القادم



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