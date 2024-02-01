شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على طريف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على شرق محافظة طريف.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة (القريات - طريف).
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
أمطار وضباب.. طقس شتوي متنوع على الشرقية#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) February 1, 2024
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طقس السعوديةيلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة (القريات - طريف).