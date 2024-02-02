انت الان تتابع "بيان" لتحفيظ القرآن بالمشعلية تكرّم 6 حافظات من الأمهات والمتعلمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2024, 10:09 مساءً

احتفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمشعلية بيان يوم الأحد الماضي بتخريج 6 حافظات لكتاب الله عزوجل من طالبات الدور النسائية بالجمعية من فئة الأمهات والمتعلمات، بعد مسيرة مليئة بالجد والاجتهاد والمثابرة. حيث قامت إدارة الجمعية بتكريم الحافظات وإشادة بجدهن واجتهادهن على هذا المنجز العظيم. ونوه مدير الجمعية الشيخ عبدالله بن أحمد الهمامي، باهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بكتاب الله حيث سخرت كل الوسائل لحفظه وطبعه وخدمته والعناية به. وأشار “الهمامي” إلى أنه نال شرف حفظ القرآن الكريم كاملاً في الجمعية 249 حافظًا وحافظة، موضحًا أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمشعلية تخدم ما يقارب 2000 طالب وطالبة من جميع الفئات. وقال إن الجمعية لديها أكثر من 60 حلقة للبنين والبنات، تخدم جميع أهالي مركز المشعلية وتُسهم في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين الحفاظ من حفظ كتاب الله تعالى.

كانت هذه تفاصيل خبر "بيان" لتحفيظ القرآن بالمشعلية تكرّم 6 حافظات من الأمهات والمتعلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.