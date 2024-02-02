انت الان تتابع ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 27 ألفاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 فبراير 2024, 10:43 صباحاً

ارتفع عدد الشهداء من جرّاء الحرب في قطاع غزة، إلى ما يزيد على 27 ألفاً، وعدد المصابين إلى 66 ألفاً، حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حماس، الخميس. واتهمت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، إسرائيل بتجاهل الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، الذي أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع سقوط قتلى في غزة. وارتفع عدد الشهداء بواقع أكثر من 1100 منذ أن طلبت المحكمة الأممية من إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

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