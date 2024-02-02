وفاة سامي عريشي بجدة

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محمد بن مسعود - الدمام - غيب الموت الزميل، سامي حسين عريشي، مدير النشر الإلكتروني بالإعلام الداخلي بمنطقة مكة المكرمة، وقد ووري جثمان الفقيد بمقبرة الصالحية بجدة بعد الصلاة عليه، عقب صلاة الجمعة اليوم بمسجد القريقري.

"الخليج 365" التي آلمها النبأ تعزي ذوي الفقيد، وتسأل الله له الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان.

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