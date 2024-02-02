شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف طن حصيلة موسم الروبيان.. و"البيئة" تُشدد على حظر صيده لضمان استدامته والان نبدء بالتفاصيل

15 ألف طن حصيلة وفيرة

م. فهد الحميزي

مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي

زيادة 50% في كمية المصيد

رخص جديدة لقوارب الصيد الصغيرة

الالتزام بحظر صيد الروبيان

م. وليد الشويرد

أنواع الروبيان في مياه المملكة

الخبر وخور سيهات أكثر مناطق الصيد وفرة

الدمام - شريف احمد - ودّع صيادو المنطقة الشرقية أمس موسم صيد الروبيان 2023، بعد 6 أشهر من انطلاقته حيث جابت مراكبهم معاقل الروبيان من الخفجي شمالاً، وحتى القطيف ودارين وسيهات والدمام والخبر جنوبًا.أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، أن إجمالي عدد تراخيص صيد الروبيان بلغ 600 رخصة للقوارب الكبيرة و300 رخصة للقوارب الصغيرة، بينما بلغت كمية المصيد من الروبيان لهذا الموسم حوالي 15 ألف طن، منها 13500 طن من مصيد القوارب الكبيرة و1500 طن من مصيد القوارب الصغيرة.أضاف أن كمية المصيد ساهمت بحصة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة للصيادين والمجتمع الساحلي بالمنطقة الشرقية.ولفت أن كمية المصيد في هذا العام 2023 أعلى بنسبة 50% عن الموسم الماضي 2022، والتي بلغت كمية المصيد فيه حوالي 10 آلاف طن.وبين أن جميع قوارب الصيد بجميع فئاتها مسموح لها بتحويل رخص الصيد من أسماك إلى روبيان أو العكس، كما أن الموسم الماضي لا يوجد فيه رخص صيد لقوارب الصيد الصغيرة، حيث كان بإمكانها صيد الأسماك والروبيان في أي وقت تشاء.وأشار إلى أنه تم إصدار قرار جديد هذا الموسم بوجوب حمل قوارب الصيد الصغيرة لرخصة صيد الروبيان في حال رغبتها بصيد الروبيان.من جانبه دعا مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية المهندس وليد الشويرد، الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر صيد الروبيان، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد، للمحافظة على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم. مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة.أوضح أن أنواع الروبيان الشائعة في مياه المملكة من الخليج العربي هي ”الأبيض والأحمر والأسود والنمر“. فالأبيض يعتبر إنتاج جديد ويتواجد في السفانية ومنيفة وميناء الدمام ويتوفر بمكيات كبيرة في وسط الموسم ومثله الأحمر، أما الأسود يتواجد في مناطق الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية ويكون في الخبر وغيرها ولا يهاجر ويتوفر طول الموسم.وأشار إلى أن الخبر وخور سيهات من أكثر مناطق الصيد وفرة بكميات المصيد من الروبيان الأسود ويليه الأبيض ثم الأحمر. أما الروبيان النمر فهو يعيش بين الصخور ويصعب صيده بسبب وعورة مكان تكاثره وبذلك يقل صيده، ولكنه يتوفر خلال كامل الموسم.شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على ضرورة الامتثال لقرار حضر صيد الروبيان، الذي يمتد لمدة ستة أشهر من كل عام، وذلك لإعطائه فرصة للتكاثر والاستدامة والمحافظة عليه للأجيال القادمة.