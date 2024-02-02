"الصحة في غزة": الاحتلال ارتكب "13" مجزرة بحقّ القطاع راح ضحيتها "112" شهيدًا و"148" مصابًا خلال 24 ساعة

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصحة في غزة: إن الاحتلال ارتكب "13" مجزرة بحق القطاع راح ضحيتها "112" شهيدًا، و"148" مصابًا خلال 24 ساعة، فيما قالت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الجمعة: إن تقديراتها تشير إلى أن "17 ألف طفل في غزة أصبحوا دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم"؛ بسبب الحرب الإسرائيلية، ويُعتقد أن "جميع الأطفال تقريبًا" في القطاع بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية.

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