انت الان تتابع غارات أمريكية بريطانية تستهدف أراضي اليمن عقب خطاب لزعيم الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 فبراير 2024, 2:46 مساءً

أعلنت جماعة الحوثيين وقوع غارات على محافظة حجة، وذلك بعد خطاب لزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، وجه فيه الانتقادات إلى كل من أميركيا وبريطانيا. وأكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين اليوم الجمعة أن قصفاً أميركياً بريطانياً استهدف بسبع غارات مديرية عبس في حجة شمال غربي اليمن. وبحسب "العربية نت" أن الغارات طالت منطقة الجر بمديرية عبس.

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