"عبدالعزيز الفيصل" يهنئ المنتخب الأردني على تأهله للمربع الذهبي لكأس آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 فبراير 2024, 4:56 مساءً

هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، المنتخب الأردني على تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 للمرة الأولى في تاريخه. وقال وزير الرياضة في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): "خالص التهنئة للمنتخب الأردني الشقيق بمناسبة تأهله إلى الدور نصف النهائي في كأس آسيا 2023.. مستوى مميز، وأداء رائع.. بالتوفيق في المرحلة المقبلة". وحقق منتخب الأردن إنجازاً تاريخياً بالتأهل إلى الدور قبل النهائي عقب فوزه على طاجيكستان 1-0 يوم الجمعة على استاد أحمد بن علي في الريان، ضمن ربع نهائي كأس آسيا قطر 2023. المنتخب الأردني ويتقابل المنتخب الأردني في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل، مع الفائز من مباراة أستراليا وجمهورية كوريا التي تقام يوم الجمعة أيضاً على ستاد الجنوب في الوكرة.

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