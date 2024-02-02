انت الان تتابع بحضور "أضواء العريفي".. "القاسمي" تفتتح دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

افتتحت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حرم حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في حكومة الشارقة، اليوم الجمعة، دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات (الشارقة 2024) في مسرح المجاز بإمارة الشارقة، بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، وعبدالعزيز بن محمد العنزي الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بمشاركة 550 لاعبة، يُمثلن 63 فريقًا من 15 دولة عربية.

وشهد حفل الافتتاح رفع أعلام الدورة، ثم كلمة رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، ثم كلمة رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ألقتها نيابة عنه الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة لجنة تكافؤ الفرص باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ورحب فيها بالحضور وجميع الفِرق واللاعبات المشاركات بالدورة، متمنيًا دوام التقدم والازدهار للرياضة النسائية بالدول العربية.

تلا ذلك عروض مرئية وفنية عن الدورة، ثم دخول الِفرق المشاركة، ثم قسم اللاعبات والحكام، وعرض مرئي لحفل الافتتاح، ثم إعلان راعي الحفل انطلاق الدورة رسميًّا.

كلمة "الفيصل"

يُذكر أن السعودية تشارك بـ32 لاعبة، يمثلن أندية العاصمة والاتحاد والخليج والثقبة، ويشاركن في أربع رياضات، هي: كرة السلة، والكاراتيه، وألعاب القوى، والقوس والسهم.

32 لاعبة

ويدشن فريق العاصمة السعودي مشاركة الأندية السعودية بالدورة عندما يلاقي فريق غاز الشمال العراقي ضمن مواجهات مسابقة كرة السلة عند الثانية عشرة من ظهر يوم غد السبت.

وكانت قرعة مسابقة كرة السلة قد أُجريت ظهر اليوم الجمعة، وشهدت مشاركة أندية الفتاة الكويتي والفحيص الأردني والثورة السوري والشارقة الإماراتي والأهلي البحريني إلى جانب فريقَي العاصمة السعودي وغاز الشمال العراقي.

السلة تدشن مشاركتها غدًا