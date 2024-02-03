انت الان تتابع "خفض الفائدة الأمريكية" يبتعد ويؤثر.. العقود الآجلة للنفط عند "77.3" دولارًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 9:03 صباحاً

سجلت أسعارُ النفط خسائرَ أسبوعية، بعدما قلصت بيانات تقرير الوظائف القوية في الولايات المتحدة فرص خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم؛ مما قد يضعف الطلب على الخام. كما تأثرت أسعار النفط بتراجع النمو الاقتصادي في الصين واحتمال تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط. تحركات الأسعار خسر كلٌّ من خام برنت، وخام غرب تكساس الأمريكي، نحوَ "7%" خلال الأسبوع؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية". وفي تداولات الجمعة تراجعت العقود الآجلة لخام برنت "1.37" دولار بما يعادل "1.7" بالمئة عند التسوية؛ إلى "77.33" دولارًا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي "1.54" دولار، أو ما يعادل اثنين بالمئة عند التسوية؛ إلى "72.28" دولارًا للبرميل. ومن المرجح أن تستمرّ أسعار الفائدة المرتفعة، التي تضعف النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على المدى القريب. وأظهرت بيانات، الجمعة، أن الشركات الأمريكية أضافت وظائف أكثر من المتوقّع في يناير؛ ما يقلّل من احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت قريب. وقفز الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية عقب البيانات. تحركات الأسعار

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