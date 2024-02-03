إيران: أمريكا ارتكبت خطأً استراتيجيًّا بتوجيهها ضربات في سوريا والعراق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 11:08 صباحاً

اعتبرت وزارةُ الخارجية الإيرانية، اليوم "السبت"، أن "واشنطن ارتكبت خطأً استراتيجيًّا بتوجيهها ضربات في سوريا والعراق". وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "إن الضربات الأمريكية في العراق وسوريا لن تؤدّي إلا لزعزعة الاستقرار الإقليمي، ولا تخدم سوى مصالح النظام الإسرائيلي". وذكر أن بلاده تدين بشدّة هذه الضربات التي شهدها العراق وسوريا، والتي تنتهك سيادة البلدين وسلامة أراضيهما؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا استهدفت مواقع تستخدمها قوات الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة التابعة لها لمهاجمة القوات الأمريكية.

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