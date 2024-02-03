تركيا تعتقل "34" مشتبهًا بانتمائهم لـ"داعش"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 11:12 صباحاً

أعلن وزيرُ الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم "السبت"، القبضَ على "34" شخصًا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية نفّذت في وقت واحد بـ"7" ولايات؛ منها إسطنبول، وبورصة. وأوضح "قايا" في منشور على موقع "إكس"، أن الموقوفين أصدر الإنتربولُ بشأنهم نشرةً حمراء ورسالة تعميمية؛ بسبب أنشطتهم ضمن تنظيم "داعش" والمنظمات الإرهابية الأخرى، التي تنشط في مناطق النزاع. وأضاف: أن الشرطة عثرت أثناء عمليات التفتيش على مسدسات غير مرخصة، وكميات كبيرة من العملات الأجنبية والمواد الرقمية.

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