انت الان تتابع بمشاركة 11 ناديًا.. انطلاق دوري البلياردو للأندية في نسخته الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للأندية للبلياردو للموسم الرياضي 2024، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في موسمه الثالث بإقامة 5 مواجهات بمشاركة 11 نادياً تم توزيعها على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى أندية “الشباب، الأهلي، الاتحاد، نيوم، الفرع، قفاز"، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية “الهلال، الاتفاق، القادسية، الفتح، الزلفي".

وينطلق كذلك اليوم السبت منافسات الجولة الأولى من دوري الأندية للبلياردو للدرجة الأولى، حيث يشارك في دوري الدرجة الأولى 10 أندية تم وضعها في مجموعتين، وتقام اليوم 4 مواجهات، وتضم المجموعة الأولى اندية "النصر، الشعلة، الصفا، العربي، الجزيرة"، فيما تضم المجموعة الثانية أندية" أبها، الوطني، عكاظ، الانتصار، التهامي".

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