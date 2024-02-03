انت الان تتابع روسيا تدين ضربات أميركا في العراق وسوريا.. وتدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 1:56 مساءً

أدانت روسيا، اليوم (السبت)، الضربات الجوية الأميركية في العراق وسوريا، ودعت لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "إننا ندين بشدة العمل الصارخ الجديد للعدوان الأميركي البريطاني ضد دول ذات سيادة. وندعو إلى دراسة الوضع الناشئ بشكل عاجل من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وأضافت "زاخاروفا": "إن الولايات المتحدة تحاول من خلال تصرفاتها جر دول الشرق الأوسط إلى الصراع"، وفقاً لـ"إنترفاكس". وتابعت: "من الواضح أن الضربات الجوية تهدف لزيادة تأجيج الصراع. فمن خلال مهاجمة أهداف (جماعات موالية لإيران)، كما يدعون، في العراق وسوريا دون توقف تقريباً، تحاول الولايات المتحدة عمداً إغراق أكبر دول المنطقة في الصراع". واعتبرت أن الأحداث الأخيرة تؤكد أن الولايات المتحدة لم تكن ولن تبحث أبداً عن حلول للمشاكل في المنطقة.

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