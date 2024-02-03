انت الان تتابع بموافقة "الفيصل".. "البليهد" وكيلًا لإمارة مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على تكليف الدكتور محمد بن سالم البليهد وكيلًا لإمارة المنطقة؛ وذلك بناءً على ما رفعه نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.

كانت هذه تفاصيل خبر بموافقة "الفيصل".. "البليهد" وكيلًا لإمارة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.