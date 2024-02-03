الأكاديمية السعودية الرقمية تبني القدرات الوطنية في التقنيات الحديثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتولى الأكاديمية السعودية الرقمية (إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) بناء القدرات الوطنية في مجالات التقنيات الحديثة المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتواكب متطلبات التحول الرقمي. وتتمحور منهجية تقديم البرامج في الأكاديمية السعودية الرقمية حول الكوادر الرقمية الوطنية،وتصميم وتطوير رحلة متكاملة لكل مشارك في البرامج لتأهيله وتمهينه لوظائف المستقبل الرقمية في سوق عمل الاتصالات وتقنية المعلومات.

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