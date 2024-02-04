شكرا لقرائتكم خبر محمية الإمام تركي تتيح خريطة «المستكشف» التفاعلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية خريطة «المستكشف» التفاعلية، للتعرف خلالها على نطاقات ومواقع التنزه، وغيرها من المميزات.وأوضحت المحمية أن خريطة المستكشف متاحة عبر موقعها الرسمي (https://itba.gov.sa/ )، وتتضمن معرفة حدود المحمية، ومناطق التنزه، وضوابط التنزه والدخول، إضافة إلى معرفة القرى والمراكز والهجر الواقعة داخل نطاق المحمية بكل سهولة.

يذكر، أن المحمية تتميز بتنوع حيوي فريد، نظرا لمساحتها الشاسعة التي تبلغ 91,500 كيلو متر مربع ، وتعد موطنا ثريا وفريدا للنباتات والكائنات الفطرية، ورسالتها الحفاظ على جمال الطبيعة، وإشراك المجتمع المحلي وتعزيز السياحة البيئية.

من جهة أخرى، تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر الحربي، قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة الشرقية، والمراكز الميدانية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، لمتابعة سير العمل ميدانيا لتنفيذ المهام المنوطة بالقوات في مناطق الانتشار للمحافظة على البيئة.

ونقل الحربي لمنسوبي القوات تحيات وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود تسهم في حماية ومراقبة البيئة، وتحقيق الالتزام البيئي.