الأرصاد ينبه من تكون ضباب على عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون ضباب يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
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