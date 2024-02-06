انت الان تتابع "المطرية الـ 8" تنطلق غداً وتمتد وتتوسّع.."الحصيني": ديمية غزيرة وهذه مناطقها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 6:35 صباحاً

توقّع الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة على أجزاءٍ من المملكة والخليج، تعد الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم 1445هـ، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر أياماً عدة بدايتها من غد الأربعاء، بحسب النماذج العددية للطقس. وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس، أن يكون نطاق تأثير الحالة الممطرة على أجزاءٍ متفرقة من مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران. وأضاف: "تمتد نواحي مناطق: المدينة المنوّرة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم وحائل، ثم إلى دول: عُمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت واليمن - إن شاء الله. وتابع: "بدايتها من جنوبَي منطقتَي الرياض والشرقية والجنوبية الغربية ووسط الغربية ثم تتوسّع ناحية المناطق الأخرى". وأردف: "الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة مع فرصة أمطارٍ ديمية وشتوية وأحيانا غزيرة في أماكن متفرقة وحبات بردٍ مع رياحٍ متفاوتة السرعة".

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