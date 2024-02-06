السعودية | الخليج 365 المشمولة بتوقعات الأمطار في المملكة نهاية الأسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يُشير أحدث الخرائط الجوية في مركز طقس العرب، إلى أنه يُتوقع أن تتأثر 8 مناطق إدارية من المملكة السعودية نهاية الأسبوع بحالة مطرية، ناتجة من اقتراب حوض بارد ضحل في طبقات الجو العالية من الشرق، بالتزامن مع تدفق الرطوبة المدارية نحو المنطقة.

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تتأثر المملكة بحالةٍ من عدم الاستقرار الجوي بدءاً من يوم الأربعاء، بحيث تتهيّأ الفرصة نهار الأربعاء لتكاثر كمياتٍ من السحب على ارتفاعات مُختلفة على أجزاءٍ عِدّة من جنوب غرب منطقة الرياض إدارياً، وجنوب المنطقة الشرقية وقد تطول أجزاءً من منطقة نجران، إضافة إلى مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرّمة، وتترافق بهطول أمطارٍ مُتفرقة في أغلبها قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً.

ويزداد تأثر الخليج 365 الجنوبية الغربية من المملكة يوم الخميس بعدم الاستقرار الجوي، بحيث تشتد السُحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء على مُرتفعات جازان و عسير و الباحة و مكة المكرمة و لا يُستبعد أن تطال العاصمة المُقدسة و وصولاً لجنوب منطقة المدينة المنورة، و تترافق هذه السُحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً وتساقط البَرَد؛ ما قد يؤدي إلى جريان الأودية و الشعاب.

ويُحتمل أيضاً أن تمتد بعض السُحب الماطرة بشكل أضعف لبعض الخليج 365 الساحلية من الخليج 365 المذكورة آنفاً.

تستمر الحالة المطرية، يوم الجمعة، بذات الوتيرة -بإذن الله-، مع تركز تأثيرها على المُرتفعات الجنوبية الغربية، كما لا يُستبعد أن تتأثر بعض الخليج 365 الساحلية ببعض السُحب الممطرة.