شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "ضوء الإعلام".. رسالة المملكة التنموية في 10 مشروعات كبرى والان نبدء بالتفاصيل

معرض "ضوء الإعلام"

#ضوء_الإعلام يلقي أشعته على مشروعات 7 جهات تشارك معه في #معرض_الدفاع_العالمي 2024. pic.twitter.com/eWwA7qFghZ — وزارة الإعلام (@media_ksa) February 6, 2024

رسالة المملكة التنموية

800 وسيلة إعلامية

الدمام - شريف احمد - تقيم وزارة الإعلام، معرض "ضوء الإعلام" ضمن معرض الدفاع العالمي، خلال الفترة من 4 - 8 فبراير 2024.ويأتي معرض "ضوء الإعلام" كأحد منتجات "واحة الإعلام" التي أطلقتها وزارة الإعلام ليقدم مشروعات المملكة التنموية بصورة تقنية مبتكرة تعكس التحول الذي نعيشه من خلال أكثر من 10 مشروعات كبرى. This is a Twitter Status | يستمتع زوار معرض This is a Twitter Status بتجربة بصرية تضاء من خلالها كبرى مشروعات المملكة، تزامنًا مع This is a Twitter Status 2024. This is a Twitter Status— وزارة الإعلام (@media_ksa)يشارك في المعرض أكثر من 7 جهات أساسية هي نيوم والدرعية ومؤسسة المسار الرياضي ومؤسسة حديقة الملك سلمان والقدية والمربع الجديد وكنوز؛ لإبراز المعالم الرئيسية للنهضة السعودية المواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - . This is a Twitter Status يلقي أشعته على مشروعات 7 جهات تشارك معه في This is a Twitter Status 2024. This is a Twitter Status— وزارة الإعلام (@media_ksa)ويقدم المعرض للزائرين تجربة مميزة وفريدة خلال 480 ثانية بين الصوت والضوء والصورة، تلخص له المعلومات بأساليب إبداعية وتقنية حديثة.تخلق فرصة زيارة المعرض تجربة جميلة للزائر في تكاملها وشمولها وعمقها واتساعها، كل ذلك في خلال 7 دقائق.ويستهدف معرض "ضوء الإعلام" الوصول برسالة المملكة التنموية إلى أكثر من 100 ألف زائر من المتوقع زيارتهم إلى معرض الدفاع العالمي، وذلك عبر أكثر من 380 نافذة إلكترونية.من المتوقع أن يستفيد من معرض "ضوء الإعلام" أكثر من 800 وسيلة إعلامية محلية ودولية، ستشارك في تغطية معرض الدفاع العالمي، الذي يشارك فيه معرض "ضوء الإعلام" لأول مرة، بهدف تسليط الضوء على تجربة المملكة المتجددة والطموح في تحقيق الازدهار في جميع المجالات، أمام وسائل الإعلام العالمية.وتشارك أكثر من 45 دولة وأكثر من 750 جهة في معرض الدفاع العالمي الذي يشارك فيه "ضوء الإعلام"، ما يوفر فرصة مثالية ليعكس المدى الكبير والمؤثر الذي وصلت إليه التجربة الفريدة التي قدمتها "واحة الإعلام"، في المحافل الوطنية والدولية من خلال استثمارها للأحداث والمناسبات، وتغييرها لمفهوم التغطيات، بتوظيفها المتميز للتقنيات الرقمية الحديثة.