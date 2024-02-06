معرض "ضوء الإعلام".. رسالة المملكة التنموية في 10 مشروعات كبرى

#الصورة_تحكي | يستمتع زوار معرض #ضوء_الإعلام بتجربة بصرية تضاء من خلالها كبرى مشروعات المملكة، تزامنًا مع #معرض_الدفاع_العالمي 2024. pic.twitter.com/Evx41i93fl

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع