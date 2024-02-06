نائب أمير مكة يواصل جولاته التفقدية بزيارة محافظات تربة والخرمة والموبة

واصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم، بزيارة محافظات تربة والخرمة والمويه. واستهل سموه جولته بزيارة محافظة تربة, ورأس اجتماع المجلس المحلي فيها، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، جرى خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها.

وتمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، البالغ عددها 17 مشروعًا شملت صيانة الحدائق والممشى الغربي بالمحافظة، وإنشاء وتشطيب مبنى البلدية، واستكمال تشطيب وتأثيث المركز الحضاري بتربة، ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وسفلتة طرق وإنارة، وازدواج طريق حضن تربة، و7 مشاريع لفروع جامعة الطائف بتربة، كلية الآداب - طلاب، ومباني المعامل، وسور المدينة الجامعية، وتنسيق الموقع العام مع البنية التحتية مقر الطالبات.

بعد ذلك، زار الأمير سعود بن مشعل محافظة الخرمة، ورأس اجتماع المجلس المحلي فيها، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، جرى خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، وتمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عددها 6 مشاريع , تضمنت ازدواج طريق الخرمة - رنية، والحديقة العامة، ومخطط الخليج، وسفلتة مخططات المنح، وعمل مجسمات جمالية، ومبنى مكتب التعليم بنين.